Admitido por Bruselas: la UE no sabe cuánto diésel, gasolina ni queroseno queda en sus reservas

En una cumbre de alto nivel celebrada el mes pasado, un alto funcionario del Ministerio de Energía europeo que ha optado por mantenerse en el anonimato ha admitido que "tenemos un conocimiento y datos muy limitados sobre el mercado del gas y el petróleo". En el caso de los combustibles refinados, como el diésel y el queroseno, la situación es especialmente confusa. El motivo es que la mayor parte de las existencias se encuentran ocultas en inventarios comerciales dispersos. Las compañías se niegan a comunicar datos comerciales confidenciales
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El Observatorio de Combustibles fue propuesto oficialmente por la Comisión Europea el 22 de abril de 2026 como parte de la estrategia AccelerateEU para afrontar la crisis energética actual.
Su función inicial se está centrando exclusivamente en el combustible de aviación (queroseno) para evitar cancelaciones de… » ver todo el comentario