Admitido por Bruselas: la UE no sabe cuánto diésel, gasolina ni queroseno queda en sus reservas

En una cumbre de alto nivel celebrada el mes pasado, un alto funcionario del Ministerio de Energía europeo que ha optado por mantenerse en el anonimato ha admitido que "tenemos un conocimiento y datos muy limitados sobre el mercado del gas y el petróleo". En el caso de los combustibles refinados, como el diésel y el queroseno, la situación es especialmente confusa. El motivo es que la mayor parte de las existencias se encuentran ocultas en inventarios comerciales dispersos. Las compañías se niegan a comunicar datos comerciales confidenciales