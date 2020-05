Admite que dijo por Whasapp que había "quemado viva" a su ex, pero solo fue por "presumir"

El acusado, no obstante, no tuvo más remedio que reconocer que había sido el autor de un buen número de mensajes que esa madrugada y al día siguiente envió a sus amistades por Whatsapp en las que admitía que había causado el incendio. "La he quemado viva", "la he liado gorda", "le he echado bolas de petroball" (arrancadores de fuego) o "lo planeé bien" son algunos de los que la Policía encontró en su móvil, que entregó voluntariamente.