La administración Trump pagó a empresa en quiebra y sin empleados $55 millones por máscaras N95, que nunca se fabricaron

Pagó $55 millones a Panthera Worldwide LLC, compañía sin experiencia en equipos médicos, por máscaras N95. La compañía matriz se declaró en quiebra el otoño pasado, y uno de sus propietarios el año pasado dijo que no tenía empleados desde mayo 2018, según The Post, citando testimonios jurados. Ya no figura como una LLC en Virginia, donde está su oficina principal, después de que las tarifas no se pagaron. Se describe a sí misma como una compañía de entrenamiento táctico para el ejército estadounidense y otras agencias gubernamentales.