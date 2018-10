La Administración paralela de la Junta: el Gobierno de Susana Díaz oculta a la juez los movimientos de las 13 cajas...

La Guardia Civil solicitó en mayo de 2016 la información sobre las cajas con dinero en metálico que, dos años y cinco meses después, todavía no ha recibido. La juez Núñez guardó en un cajón la petición de la UCO y no le dio trámite hasta noviembre del año pasado. Los datos sobre las 13 cajas son claves para confirmar si hubo una simulación contable para enmascarar los pagos en los prostíbulos. El ex director de la Faffe admite las juergas con las 'black': "Estoy arrepentido, es impresentable".