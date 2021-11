La Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina no apelará el fallo que le devolvió la doble pensión a Cristina Kirchner

Cuatro días después de que Cristina Kirchner pidiera a la ANSES que desista de la apelación en la causa donde se discute el cobro de la doble pensión a favor de la vicepresidenta la ANSES presentó ante la justicia un escrito en el que informó que no apelará. Con la firma de Fernanda Raverta, funcionaria elegida por Cristina Kirchner para dirigir la ANSES,el organismo desistió de apelar y Kirchner podrá seguir cobrando pensión como ex presidenta y otra como viuda del ex presidente, que representan $2,5 millones de pesos (21.600€) mensuales