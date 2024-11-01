edición general
Adiós al último cambio de hora en 2025: confirmado por el BOE

El Boletín Oficial del Estado de octubre de 2026 podría ser el último que publicase el cambio de hora que actualmente se realiza en ese mes y en marzo.

CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Como todos los años :troll:
Marsela #5 Marsela
Creo que ese medio ha "refrito" una noticia antigua

www.meneame.net/story/adios-cambio-hora-verano-2024-boe-confirma
#3 ombresaco
podría... o no
pitercio #4 pitercio
Ya hablaremos, de momento que nos devuelvan la hora que nos quitaron.
treu #7 treu
Podría.
pablisako #1 pablisako
se espera que el 25 de octubre de 2026 sea el último día en que se cambie la hora
#8 Barriales
#1 bulo de periódico amarillo.
#6 bizcobollo
El último de 2026
