más visitadas
14807
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
8466
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7657
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7767
clics
Mi vida tras la muerte
6181
clics
Tristeza
más votadas
588
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
717
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
591
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
551
China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios
412
En Estados Unidos, más de 1.200 personas han desaparecido de los archivos tras su detención por parte del ICE
Adiós al último cambio de hora en 2025: confirmado por el BOE
El Boletín Oficial del Estado de octubre de 2026 podría ser el último que publicase el cambio de hora que actualmente se realiza en ese mes y en marzo.
cambio de hora
,
2025
,
boe
#2
CharlesBrowson
Como todos los años
5
K
62
#5
Marsela
Creo que ese medio ha "refrito" una noticia antigua
www.meneame.net/story/adios-cambio-hora-verano-2024-boe-confirma
2
K
45
#3
ombresaco
podría
... o no
1
K
21
#4
pitercio
Ya hablaremos, de momento que nos devuelvan la hora que nos quitaron.
0
K
12
#7
treu
Podría.
0
K
10
#1
pablisako
se espera que el 25 de octubre de 2026 sea el último día en que se cambie la hora
0
K
10
#8
Barriales
#1
bulo de periódico amarillo.
0
K
8
#6
bizcobollo
El último de 2026
0
K
6
www.meneame.net/story/adios-cambio-hora-verano-2024-boe-confirma