¿Adiós a las mesas de comedor? La nueva moda en las casas es no tener muebles porque no cabe

Durante décadas, la mesa de comedor fue el corazón indiscutible del hogar, lugar de reuniones familiares y largas sobremesas. Sin embargo, en 2026 el interiorismo ha dado un giro evidente: se acabaron los muebles. Ya no caben en las casas. Ahora hay que dormir y comer en el suelo. ¿Aún no sabes cómo? No te preocupes, nuestros expertos te lo explican. El auge de los pisos pequeños, el teletrabajo y el minimalismo han impulsado una reorganización del hogar. ¿Quién no quiere tener un piso enano? El concepto tradicional de comedor independiente...