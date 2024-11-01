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¿Adiós a las mesas de comedor? La nueva moda en las casas es no tener muebles porque no cabe

¿Adiós a las mesas de comedor? La nueva moda en las casas es no tener muebles porque no cabe

Durante décadas, la mesa de comedor fue el corazón indiscutible del hogar, lugar de reuniones familiares y largas sobremesas. Sin embargo, en 2026 el interiorismo ha dado un giro evidente: se acabaron los muebles. Ya no caben en las casas. Ahora hay que dormir y comer en el suelo. ¿Aún no sabes cómo? No te preocupes, nuestros expertos te lo explican. El auge de los pisos pequeños, el teletrabajo y el minimalismo han impulsado una reorganización del hogar. ¿Quién no quiere tener un piso enano? El concepto tradicional de comedor independiente...

| etiquetas: moda , muebles , viviendas , casa
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7 comentarios
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Me caguen san pito pato ... otra vez que me lo he tragado hasta que he visto quienes eran. :wall:
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Moderdonia #4 Moderdonia
- Quería una mesa de comedor grande.
- En esta caben ocho personas sin problemas.
- A ver de dónde saco yo ocho personas que no tengan problemas.
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Mark_ #3 Mark_
Hostias iba ya a degüello pensando que era una noticia real porque podría ser totalmente una "predicción" de Juan Roig también xD
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Son las últimas modas.

El floorfeeding para no tener que gastar dinero en inútiles muebles que solo ocupan espacio y el vaterfeeding para aprovechar las superficies horizontales que ya tienes y no gastar en redundancias.
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Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Una vez más, EMT prediciendo el futuro cercano. Esto es lo que pasa en los sitios atestados de las grandes ciudades de Asia como Hong Kong, Taipei, Bangkok, etc. La peña tiene una habitación con todo en el suelo. La ropa amontonada en un rincón, una tele pegada a la pared, una colchoneta, un infernillo de gas, y andando.
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wata #7 wata
Por eso Tito Roig dijo que las cocinas iban a desaparecer y que irían todos a comer a Mercadona.
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#6 capitan.meneito
necesitamos el icono vaselina.
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menéame