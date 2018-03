Adiós al callejero: Códigos Plus es la alternativa de Google para ubicar cualquier sitio en el mapa

Google nos presenta los códigos plus ('Plus Codes' en inglés), una alternativa al sistema de direcciones basado en calles y números. La iniciativa es open source y surge a raíz de la necesidad de dar cobertura a millones de usuarios que, según el Banco Mundial, viven en calles desconocidas y zonas urbanas sin registro. Códigos Plus es una solución pensada inicialmente para la India pero está disponible en todo el mundo desde hace un tiempo. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Se divide el mundo en zonas pequeñas y se asigna un código único.