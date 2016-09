Adiós, amigo mío

4 meneos 88 clics

usuarios: 3 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

cultura karma: 26

Dentro de unos meses empezaré a empeorar y me gustaría dejarlo todo preparado para entonces. Sé que al final tanta planificación no cambiará nada, pero necesito intentarlo. Tras tantos años juntos supongo que se me ha pegado tu carácter luchador. No sientas pena. Las cosas son así. Esto es como el ocaso de una estrella o el movimiento de los planetas, algo inevitable. Por una vez no intentes cambiar las cosas que no se pueden cambiar. Llevas toda nuestra vida intentándolo y te mereces un descanso. ¿Sabes?, aunque muchas veces me he enfadado...