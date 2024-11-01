Adif reutilizó el material que absorbe las vibraciones en el tramo ferroviario del accidente de Adamuz

El accidente ferroviario registrado en el entorno de Adamuz (Córdoba) ha vuelto a situar el foco sobre el estado de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una de las más antiguas de la red española. El siniestro se produjo en un tramo incluido dentro del contrato de mejora integral que Adif licitó en 2022 y que fue objeto de una modificación relevante en marzo de 2025. Entre los cambios introducidos, destaca la decisión de reutilizar el balasto existente, el material pétreo que absorbe vibraciones y sostiene la vía, an
La decisión se apoyó en experiencias previas en la propia línea Madrid-Sevilla. Durante la ejecución de proyectos de renovación de desvíos y otras actuaciones de mantenimiento, Adif había comprobado que el balasto existente presentaba unas condiciones que permitían su reaprovechamiento tras un proceso de cribado, destinado a mejorar su granulometría y eliminar finos y material degradado. Este tratamiento permite prolongar la vida útil del balasto y mantener sus propiedades de drenaje y amortiguación de vibraciones