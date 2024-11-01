edición general
8 meneos
25 clics
Adif reutilizó el material que absorbe las vibraciones en el tramo ferroviario del accidente de Adamuz

Adif reutilizó el material que absorbe las vibraciones en el tramo ferroviario del accidente de Adamuz

El accidente ferroviario registrado en el entorno de Adamuz (Córdoba) ha vuelto a situar el foco sobre el estado de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una de las más antiguas de la red española. El siniestro se produjo en un tramo incluido dentro del contrato de mejora integral que Adif licitó en 2022 y que fue objeto de una modificación relevante en marzo de 2025. Entre los cambios introducidos, destaca la decisión de reutilizar el balasto existente, el material pétreo que absorbe vibraciones y sostiene la vía, an

| etiquetas: adif , reutilización , materiales , adamuz
8 0 6 K 28 actualidad
5 comentarios
8 0 6 K 28 actualidad
shake-it #3 shake-it *
La reutilización del balasto es una práctica común, pero claro, si eres Voxpopuli, cualquier munición te vale para disparar contra cualquiera que no sea un facha recalcitrante. Miserables, como siempre. Ellos y los que propagan su veneno.
4 K 58
tronchastiles #1 tronchastiles
Para los del voto Bulo porque no les gusta la noticia, aquí la documentación de Adif:
www.adif.es/documents/20124/47303300/PropMod_NAV7139_ED1M1_FC1.pdf/0be
2 K 37
powernergia #2 powernergia
No tengo ni idea del tema. La lógica indica que esas piedras se pueden reutilizar sin problemas.

Supongo que si hay problemas de asentamiento no es por las piedras, que poco pueden cambiar.
1 K 23
#5 Chiapela
los accidentes en el ámbito público son fascistas.
0 K 18
#4 Leon_Bocanegra
Voxpopuli , menuda puta basura de medio.


La decisión se apoyó en experiencias previas en la propia línea Madrid-Sevilla. Durante la ejecución de proyectos de renovación de desvíos y otras actuaciones de mantenimiento, Adif había comprobado que el balasto existente presentaba unas condiciones que permitían su reaprovechamiento tras un proceso de cribado, destinado a mejorar su granulometría y eliminar finos y material degradado. Este tratamiento permite prolongar la vida útil del balasto y mantener sus propiedades de drenaje y amortiguación de vibraciones
0 K 10

menéame