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adidas Adizero Adios Pro Evo 3: las zapatillas mágicas de 97 gramos de peso que han ayudado a que por primera vez un atleta baje de las dos horas en una maratón

Las adidas Adizero Adios Pro Evo 3 ya forman parte de la historia del deporte: Sabastian Sawe bajó de las dos horas en Londres con las zapatillas más avanzadas de adidas.

| etiquetas: adidas , maratón , adizero , sawe , zapatillas
1 1 4 K -21 ciencia
4 comentarios
1 1 4 K -21 ciencia
javibaz #1 javibaz
Publirreportaje de Adidas
3 K 51
#2 exeware
Pobre del segundo que también bajó de las dos horas en su primer intento y del que nadie habla, de hecho varios estuvieron por debajo del record anterior... da que pensar... quizas alguien se comio un kilometro en el plano?
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yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Me espero a las Adidas Adizero Adios Pro Evo 4 Súper Plus IA Grafeno Cloud...
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Ka0 #4 Ka0 *
Esto me ha recordado la ultramaratonista Mexicana Lorena Ramirez que corre con sandalias y vestido tradicional y rechazó zapatillas tecnológicas de Nike porque “La gente que las usa siempre corre detrás de mí.”
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menéame