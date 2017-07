La adicción es un síntoma, para resolver el problema de fondo hay que ir a la raíz

La culpa es uno de los pilares que sostienen la adicción. No tiene nada que ver dejar de consumir con dejar de ser adicto. El consumo se convierte en adicción cuando empieza a afectar al resto de áreas de tu vida. La persona que no se ama tiende a destruirse. La mayoría de personas con una seria adicción que han destrozados sus vidas, cuando les preguntas ¿por qué?, no saben que responder. Hay personas que cuando descubren el por qué de su adicción, automáticamente lo dejan. La enfermedad del siglo XXI es la depresión, la insatisfacción.