¿Puedes decirle que no a una barra de chocolate una noche fría de invierno? ¿Eres capaz de comer solamente una Pringles? ¿Cuántas veces has guardado algo en la heladera con convicción y has vuelto a los dos minutos por un “poquito más”? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto contenernos? ¿Cuál es el límite entre “quiero” y “necesito”? ¿Podemos realmente hablar de adicción cuando hablamos de comida?