Además de gorda, guarra

Pues sí, las gordas también follamos. No sé si tanto o más que las delgadas porque no sé cómo está la media de sexo entre las mujeres que no se atiborran a donuts pero vamos, la talla de pantalón no delimita las funciones de tu clítoris. A las gordas también nos pica, ya sabéis, ahí abajo, y estamos muy agradecidas de que a veces la vida nos premie con un follagordas que se cruza mágicamente en nuestro camino y nos hace el amor, con mejor o peor talento.