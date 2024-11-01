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Adelante Andalucía critica la falta de neutralidad del rey Felipe VI

Adelante Andalucía señala a Felipe VI por no mostrar neutralidad en un acto a cinco días de celebrar las elecciones.

| etiquetas: adelante andalucía , felipe vi , falta de neutralidad política
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2 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco
pero esto (www.meneame.net/story/junta-electoral-prohibe-emitir-video-salud-no-re) sí lo quitan porque estamos en campaña
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lvalin #2 lvalin
Tan básico, que da vergüenza tener que defenderlo...
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menéame