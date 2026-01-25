Adamuz, el descarrilamiento del sanchismo

De todas las crisis, escándalos y polémicas en las que se ha visto envuelto Pedro Sánchez en sus siete años y medio de inquilinato en Moncloa, nunca otra ha impactado tan de lleno en el Gobierno socialista. El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos, informes oficiales que apuntan a problemas de mantenimiento en la vía ferroviaria y a una incomprensible ausencia de alarma inmediata ante el segundo tren implicado en el accidente, actúan a modo de tormenta perfecta. Pero en el cuartel general de los populares...