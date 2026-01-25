edición general
Adamuz, el descarrilamiento del sanchismo

De todas las crisis, escándalos y polémicas en las que se ha visto envuelto Pedro Sánchez en sus siete años y medio de inquilinato en Moncloa, nunca otra ha impactado tan de lleno en el Gobierno socialista. El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con 45 fallecidos, informes oficiales que apuntan a problemas de mantenimiento en la vía ferroviaria y a una incomprensible ausencia de alarma inmediata ante el segundo tren implicado en el accidente, actúan a modo de tormenta perfecta. Pero en el cuartel general de los populares...

¿Es obligatorio poner el primer comentario cuando se sube una noticia?
La pila de tonterías que hay que leer.
#2 No, pero es sintomático.
#2 Cuando la noticia va dirigida a seres mononeuronales sí, ellos no son capaces de pinchar en el enlace
Ya está el tonto con el tambor para que le hagan caso
Que cansino, tío.
... si bien creen que este es un "punto de inflexión" de la legislatura, -tal y como dijo Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes- se muestran convencidos de que, el "umbral moral" del Ejecutivo, permite esto y mucho más, dicen. Otra cosa, matizan, es el "desgaste sideral de la izquierda". El Ejecutivo "cree que todo le irá mejor con el paso del tiempo". Pero estos años han ido de sobresalto en sobresalto con la "ley de Amnistía, 'caso Ábalos',

Hablamos de una crisis en la que el partido de la oposicion esta "argumentando*" que el gobierno ha saturado con informacion y que por eso debe dimitir.

*No os riais. Bueno va, reiros.
