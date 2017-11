Si Ada Colau ha caído del lado equivocado, ¿de qué lado ha caído Pedro Sánchez?

Si no estoy mal informado, la posición de Ada Colau no ha cambiado respecto de la independencia de Catalunya. Dicha posición se expresa en tres exigencias: una primera, dirigida al nacionalismo catalán: no a la declaración unilateral de independencia; una segunda, dirigida al nacionalismo español: no al 155; y una tercera, dirigida a todo el mundo: necesidad de un referéndum pactado.