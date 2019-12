Acusan a ToTok de ser una aplicación espía de Emiratos Árabes Unidos

Sobre el papel parece una aplicación de mensajería más, pero ToTok -no confundir con TikTok, con la que no tiene relación- es una herramienta de espionaje desarrollada por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, según una investigación del New York Times que también cita fuentes del gobierno estadounidense. La app acumula varios millones de descargas, especialmente en Emiratos Árabes y otros países de Oriente Medio, aunque también tiene presencia en Europa, Asia, África y Norteamérica. Tanto Google como Apple ya la han retirado de sus tiendas.