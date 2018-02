Acusan formalmente a Guillermo del Toro de plagio por "La forma del agua", favorita para los Oscar

David Zindel presentó una demanda formal contra del director mexicano Guillermo Del Toro, la empresa Fox Searchlight y el productor Daniel Kraus, acusándolos de plagiar la película de una obra realizada y producida con anterioridad. Zindel señaló que la cinta de Del Toro "evidentemente se deriva de la obra Let Me Hear You Whisper ("Déjame oírte susurrar")". "Fue llevada a la televisión en la década de los 60, y que fue escrita por mi padre, Paul Zindel, ganador del premio Pulitzer", explicó en su acusación.