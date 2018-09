Los acusados del mayor caso de corrupción vasco, dispuestos a reconocer los hechos

Es el mayor caso de corrupción jamas investigado en Euskadi: 26 acusados y peticiones de prisión de hasta 54 años de prisión para el principal acusado, Alfredo de Miguel, ex numero 2 del PNV en Alava. En el banquillo se sientan otros ex altos cargos del partido nacionalista, así como ex altos cargos del Gobierno vasco. Hoy, las defensas de las acusados han aceptado secundar la peticion del fiscal, Josu Izagirre, para suspender el juicio durante un periodo de al menos dos semanas para negociar un acuerdo de conformidad por el que los princiales