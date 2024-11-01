Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney  

Las autoridades australianas han anunciado este miércoles que el joven de 24 años que asaltó junto a su padre, ahora fallecido, una playa de Sídney, el pasado domingo, ha sido acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos. El hombre enfrenta cargos por la comisión de un "acto terrorista", 15 cargos de asesinato y 40 de lesiones o lesiones "graves a una persona con intención de asesinarla", según ha incicado la Policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado.