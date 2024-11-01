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La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por cuatro delitos

La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por cuatro delitos

Solicitan otros 22 años para su asistenta en La Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.

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