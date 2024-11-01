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La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por cuatro delitos
Solicitan otros 22 años para su asistenta en La Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.
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