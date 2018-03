La acupuntura con abejas puede costarte la vida

Hasta en las terapias pseudocientíficas hay clases. Las hay que, aunque no provoquen ningún beneficio ni sirvan para nada, al menos son en sí mismas inocuas y no resultan perjudiciales (al menos de forma directa) para la salud. Y no interpreten esto como una defensa de las mismas. Y hay otras que pueden resultar dañinas. Una de ellas es la llamada acupuntura con abejas.