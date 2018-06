Uno de los principales autores de un nuevo informe es la profesora de ETH Zurich Sonia Seneviratne. "Se ha investigado y escrito mucho sobre el objetivo de los 2 ° C, pero no sobre el objetivo de 1.5 ° C", dice, esta investigación también destaca que la forma en que alcanzamos el objetivo de 1,5 ° Celsius, --explicitado como objetivo en la contención de emisiones de gases de efecto invernadero por el Acuerdo de París--, es decisiva para la evolución de nuestro clima.