La actriz Rooney Mara viaja al interior de una ganadería industrial

La artista nominada a dos Oscar participa en una investigación encubierta junto a la organización internacional Igualdad Animal. El video, narrado por Mara, muestra la situación de cerdos y pollos criados para la producción de carne. La investigación, llamada With My Own Eyes (Con mis propios ojos), anima a los espectadores a conocer la realidad de miles de millones de animales y pide romper la dependencia de los productos animales.