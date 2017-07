Veronica Vain se dedicará a los joystick y la cultura gamer en su canal de Youtube: "Realmente pensé que el porno podría ser lo mío, pero no era un mundo de diversión, sexualidad y mentes abiertas. Tenía sus propias reglas y mucho pros y contras que no no me gustaban", contó "No saben los niveles de que tan geek puedo ser, pero lo van averiguar pronto", declaró, anunciando su retiro.