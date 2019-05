La actriz porno Little Caprice responde a Martínez-Almeida  

Cuando en 2013 José Luís Martínez-Almeida le dio 'Me gusta' a un tuit en el que Little Caprice mostraba sus pechos, no podía imaginar que volvería cuando está a un paso de convertirse en alcalde para levantar una absurda polvareda que ha dejado titulares como: "Almeida, futuro alcalde de Madrid, daba 'me gusta' a fotos de tetas". La que quedaba por opinar es la propia Markéta Štroblová y lo ha hecho, Little Caprice ha publicado un enlace y etiquetando a Almeida junto a cuatro corazones.