La actriz argentina Valeria Bertuccelli acusa de "maltrato" a Ricardo Darín

La actriz argentina Valeria Bertuccelli ha acusado de "maltrato" y de haber difundido falsos rumores sobre ella a Ricardo Darín, quien alega que solo hubo "desinteligencias" (malentendidos) entre ambos. Bertuccelli compartió escena con Darín en la obra Escenas de la vida conyugal entre 2013 y 2014, tiempo en que "sentía que no estaba siendo tratada como quería" y "no la estaba pasando bien". Decidió irse porque sentía que "artísticamente" no tenía lugar y "no iba a resistir ninguna clase de maltrato".