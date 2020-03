El actor Matthew Faber protagonista de Natural Born Killers muere a los 47 años

Faber fue encontrado muerto el sábado dentro de su departamento de Van Nuys, California, esto después de que su familia no hubiera tenido noticias suyas en algunos días y le pidiera al propietario dek edificio que abriera su unidad. según el hermano de Matt. Su muerte parece ser natural. Matt es quizás mejor conocido por sus papeles como Mark Weiner en 'Welcome to the Dollhouse' de 1995 y su secuela de 2004 'Palindromes'. También protagonizó 'Natural Born Killers', 'Hard Luck', 'The Pallbearer', 'Ride with the Devil', 'Sue' y varias películas.