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Activistas ambientales y periodistas de Tarragona cargan contra "la estrategia intimidatoria" del Grupo Griñó

Activistas ambientales y periodistas de Tarragona cargan contra "la estrategia intimidatoria" del Grupo Griñó

Un juzgado ha admitido a trámite una querella de la empresa... contra los impulsores del documental de TV3 'Insostenible, rere la brossa', la Fundació Jara Barceló y la organización ecologista GEPEC... El Grupo Griñó, investigado judicialmente por presuntos delitos contra el medio ambiente y falsedad documental por importar ilegalmente basura desde Italia hasta el puerto de Tarragona, ha presentado una querella contra varios activistas ambientales y periodistas

| etiquetas: griñó , basura , ecologismo , jueces
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2 comentarios
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cocolisto #2 cocolisto
Los que tenían que ser juzgados por terrorismo ambiental acosando impunemente a ecologistas y gente decente.
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itfish #1 itfish
Matar al mensajero con la ayuda de jueces amigos.
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menéame