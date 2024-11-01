Activistas ambientales y periodistas de Tarragona cargan contra "la estrategia intimidatoria" del Grupo Griñó

Un juzgado ha admitido a trámite una querella de la empresa... contra los impulsores del documental de TV3 'Insostenible, rere la brossa', la Fundació Jara Barceló y la organización ecologista GEPEC... El Grupo Griñó, investigado judicialmente por presuntos delitos contra el medio ambiente y falsedad documental por importar ilegalmente basura desde Italia hasta el puerto de Tarragona, ha presentado una querella contra varios activistas ambientales y periodistas