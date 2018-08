Acnur se reunirá con C's y PP por sus discursos demonizando a los inmigrantes

El discurso de aquellos políticos europeos que intentan dar a entender que hay un aumento en las llegadas de refugiados y migrantes, "que hablan de esas avalanchas, simplemente no corresponde a la realidad". “Se han producido 27.000 llegadas marítimas (a España), eso no son millones. Vemos una disminución muy muy significativa de llegadas marítimas a Europa y esto contrasta con las palabras de políticos en Europa, que hablan de esas avalanchas que simplemente no corresponde a la realidad que estamos observando con mucha cautela”.