Acerinox desarrolla en su fábrica de Los Barrios nuevos materiales para el almacenamiento industrial de hidrógeno

Acerinox trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías para convertirse en un proveedor de equipamiento de primer nivel en la industria del hidrógeno verde. La fábrica participa en proyectos internacionales relacionados con el desarrollo de soluciones para fabricar tanques de almacenamiento de este vector energético enfocados a la industria. "El hidrógeno tiene una capacidad calorífica mucho mayor que otros combustibles, pero tiene una densidad muy baja, por lo que hay que recurrir a tanques de altas presiones o a temperaturas criogénicas"