Aceite de oliva chino: así ha conseguido el gigante asiático tener olivares y almazaras

China intentó cultivar olivos en los 60 con árboles albaneses, pero fracasó por clima y suelos inadecuados. En los 2000 retomó el proyecto con olivos españoles e italianos, seleccionando regiones más favorables como Gansu y Yunnan. Hoy tiene unas 130.000 hectáreas y 70 almazaras, buscando reducir su dependencia de importaciones, especialmente de España. Aunque los suelos arcillosos dificultan la calidad, técnicos españoles e italianos ayudan a mejorarla. El consumo crece entre jóvenes urbanos atraídos por la salud y la estética del producto