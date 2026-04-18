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Aceite de oliva chino: así ha conseguido el gigante asiático tener olivares y almazaras

Aceite de oliva chino: así ha conseguido el gigante asiático tener olivares y almazaras

China intentó cultivar olivos en los 60 con árboles albaneses, pero fracasó por clima y suelos inadecuados. En los 2000 retomó el proyecto con olivos españoles e italianos, seleccionando regiones más favorables como Gansu y Yunnan. Hoy tiene unas 130.000 hectáreas y 70 almazaras, buscando reducir su dependencia de importaciones, especialmente de España. Aunque los suelos arcillosos dificultan la calidad, técnicos españoles e italianos ayudan a mejorarla. El consumo crece entre jóvenes urbanos atraídos por la salud y la estética del producto

| etiquetas: china , olivos , aceite
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7 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
johel #1 johel *
"China le compra a España el 50 por ciento del aceite de oliva, a Italia alrededor del 36 por ciento"
China le compra a españa el 50% y a italia le compra otro 36% de aceite reetiquetado que tambien es español.
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#7 DonaldBlake
#1 Y China lo reetiquetará otra vez xD
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Spirito #2 Spirito
El aceite de oliva es extraordinario para mil cosas y dada su excelencia, sobre todo el de Jaén, no importa que China o cualquier otro país siembre lo que desee, que todo lo que produzca se venderá a un precio razonable por muchos años.
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inventandonos #3 inventandonos
#2 por curiosidad, por qué el de Jaén?
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Spirito #4 Spirito *
#3 Hay análisis y comparativas internacionales sobre la calidad del aceite de olivo y, que yo sepa, hasta la fecha siempre gana por su excelencia alguna almazara de algún pueblo de la zona de Jaén.

Olivos hay repartidos por casi todo el mundo, pero Jaén se lleva la palma.
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inventandonos #5 inventandonos
#4 interesante. pero se sabe si es por el suelo, por el tipo de árbol, por los cuidados, clima?
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Spirito #6 Spirito *
#5 No tengo ni idea de por qué es así... pero es algo bastante curioso.
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menéame