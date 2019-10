Si ya has oído del uso en cosméticos y alimentos del aceite de coco no creas que es una locura. Es uno de los mejores hidratantes naturales que gracias a sus propiedades contribuye con la piel. No solo en el área de cosmético ejerce un papel importante. También en el ámbito de la comida donde deja su huella de buen toque de sabor y además muy saludable.