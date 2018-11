Las acciones del Real Murcia y la primera regla de Wall Street

En dicha película, el personaje que interpreta Matthew McConaughey le dice a un todavía inexperto Jordan Belfort, interpretado por Leonardo di Caprio: “primera regla de Wall Street: Nadie, aunque seas Warren Buffet o Jimmy Buffet, nadie sabe si una acción va a subir, bajar, irse de lado o dar vueltas. Es todo una filfa. ¿Sabes lo que es una filfa? Filfa, filfa, una farsa, un artificio, pura fantasía, no existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal…”.