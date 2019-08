Los accidentes laborales van a más y Castelló registra veinte al día

Castelló acumula, en lo que va de año, cinco muertes por accidente laboral. La última se produjo este mes en Onda, donde un operario falleció tras sufrir un golpe de calor, tal y como confirmó ayer la Conselleria de Sanidad. No es el único que han sufrido estas semanas operarios que trabajan al aire libre, aunque sí el único mortal. Los accidentes, pues, no descansan en verano pese al descenso de la actividad, en una muestra más de que la siniestralidad en el empleo no deja de crecer debido, entre otros factores, a la recuperación económica.