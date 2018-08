El accidente que horroriza a la UFC: "Me he roto el escroto por la mitad con un taladro"

Bryce Mitchell, campeón invicto de la UFC, se enganchó los testículos con un taladro en un accidente doméstico mientras hacía bricolaje. Según cuenta el propio Mitchell sufrió un percance el engancharse el escroto mientras trabajaba con un taladro: "Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él... Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad".