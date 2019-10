El acceso de los niños y niñas más ricos a la educación de 0 a 3 años casi triplica el de los más pobres

La tasa de niños escolarizados se duplica en España en 10 años hasta llegar al 36,4%, pero entre el quintil más bajo de población es del 26,3% y en el más alto del 62,5%. Lo apunta un informe de Save The Children: el precio medio por niño de las escuelas públicas es 210 euros mensuales, y la gratuidad no alcanza a los más vulnerables. Señalan además de las económicas las barreras administrativas, como las trabas en las matriculaciones, y un "modelo rígido" que no se adapta a todas las familias