El acceso a la energía en el mundo está progresando muy lentamente

Cada vez vemos más noticias sobre los logros y promesas de la energía renovable, lo cual nos hace pensar que progresamos adecuadamente en materia de energía. Sin embargo, la falta de acceso a energía asequible no parece avanzar bastante en el Mundo. 1060 millones de personas todavía viven sin electricidad, evidenciando un problema grave y estructural que no está mejorando lo suficiente. Las Naciones Unidas tienen unos objetivos para el año 2030, pero no estamos haciendo los deberes.