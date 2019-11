Acaso no veían la televisión: la nueva vida de Fernando de Dáramo

Un par de señoras que salen de una tienda cercana le miran y cuchichean algo mientras que pasan por su lado. – Sí, soy yo – les dice mientras sonríe. Mitad molesto, mitad orgulloso. Todo desafiante. – ¿Perdone? – Contesta una de las señoras. Cincuenta. Rubia. Moreno de agosto en noviembre-. – No, que me han reconocido y se lo confirmo. Soy yo. – En el hombro, mírese el hombro. Fernando se mira la hombrera derecha del abrigo verde. Tiene una enorme cagada de paloma. No un ligero excremento, algo que se pueda retirar con un pañuelo...