Un académico visitó Sinkiang, dijo la verdad, y perdió su trabajo en Albania  

El Dr. Olzi Jazexhi aceptó la invitación del PCCh para visitar los campamentos de transformación por medio de educación y llegó a la conclusión de que son cárceles, y no escuelas. El PCCh rápidamente tomó represalias. En entrevistas y videos publicados en YouTube, Jazexhi afirmó que fue recibido en la «Escuela de Formación Profesional», por hombres y mujeres uigures que bailaban y cantaban. “Nos dimos cuenta que era un montaje. “El instructor me estaba diciendo que era una escuela vocacional, pero me dijo que no eran libres de marcharse