¿Se acabó lo de cambiar la hora? SPOILER: No, al menos a corto plazo

Seguro que a lo largo del día alguien te ha comentado o has leído que se acabó el cambio de hora. A las dos ya no serán las tres ni viceversa. ¿Seguro? Vamos por partes. ¿De dónde sale todo esto? En febrero de 2018, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía a la Comisión Europea que evaluara la directiva que obliga a cambiar la hora y en función de esos resultados, formulase una propuesta. La CE abrió una consulta pública no vinculante donde el 84% votó por acabar con el cambio horario. Ahora queda un largo camino.