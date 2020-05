¿Acaba de derrotar Japón al virus sin necesidad de confinamientos ni de hacer pruebas masivas? [EN]

No se impusieron restricciones a los movimientos de los residentes, y los negocios, desde restaurantes hasta peluquerías, permanecieron abiertos. No se desplegaron aplicaciones de alta tecnología que rastrearan los movimientos de la gente. El país no tiene un centro de control de enfermedades. Y aún cuando se exhortó a las naciones a "testear, testear, testear", Japón ha testeado sólo al 0,2% de su población, uno de los índices más bajos entre los países desarrollados. Sin embargo, la curva se ha aplanado, con muertes muy por debajo de 1.000.