Abusos sexuales “generalizados” en fábricas de Levi’s y Kontoor Brands (Lee)

“Todas las mujeres de mi departamento se han acostado con el supervisor”. “Para las mujeres, se trata únicamente de supervivencia y nada más… Si dices que no, no obtendrás el trabajo o no se renovará tu contrato”. Unas durísimas declaraciones con las que una de las trabajadoras de las fábricas de Lesotho (Sudáfrica), narraba las aborrecibles prácticas que habrían estado realizando a lo largo de los últimos años los directivos y gerentes de las instalaciones.