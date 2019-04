El abuso infantil dentro de la familia es un trauma que nunca desaparece del todo

Los padres, madres o cuidadores, tienen dos funciones básicas para el desarrollo. Por un lado asegurar la supervivencia a nivel biológico y por otro, a nivel psicológico, darnos la seguridad necesaria para enfrentarnos a los retos de la vida. "Cuando tenía 14 años le dije a mi padre que me habían violado y me pegó tal bofetón que reboté en la pared y caí al suelo. Entonces me soltó: 'Te lo mereces por vestir como una puta". En España se detectan más de 6000 casos al año de violencia a menores en el entorno familiar.