Se dice que no hay que empezar las casas por el tejado. Y si vas a emprender, lo primero que debes tener claro es cuál es tu negocio, dónde está tu target, la mejor ubicación posible y, cómo no, elegir un nombre atractivo y que tus clientes potenciales puedan recordar con facilidad. Eso sí, que el nombre que te gusta no esté ya pillado no es tan sencillo