La abuela de Cuéntame: "Hay 400.000 fachas en Andalucía"

La actriz dice no apoyar la celebración del Día de la Mujer porque "si me tienen que dedicar un día significa que estoy en una circunstancia extraña respecto de la sociedad”. Aunque ella ha declarado que se considera feminista, no está a favor de la celebración del 8M, porque dice estar “en contra de todo lo que son día de esto o día de lo otro porque si me tienen que dedicar un día significa que estoy en una circunstancia extraña respecto de la sociedad”.