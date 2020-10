El absurdo duelo entre 'boomers' y 'millennials': por qué los memes tendrían que ser sobre ricos y pobres

"Nuestra sociedad ha interiorizado que las cosas están mal pero que algún día volverán a ser como antes", concluye Urraco Solanilla comentando la obra de Beck. "Entonces, seguimos comprando billetes para ese tren que puede que ya no pase nunca o, en todo caso, solo pase para unos pocos. Hay gente que se sube al tren y tiene su vida resuelta desde que nacen. Por tanto, no se puede decir que todos los jóvenes de una generación son precarios, porque muchos tienen su misma edad y no lo son".