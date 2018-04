Le absuelven de violar a su mujer, pero le condenan quebrantamiento y amenazas

La mujer no fue a un centro médico hasta meses después de la supuesta agresión, de modo que se imposibilitó "la data y etiología de las lesiones" que sufrió y no se puede determinar si coinciden con el momento de los hechos. Los magistrados consideran además que en los mensajes que se enviaba la pareja se refleja "una evidente enemistad, resentimiento y agresividad", lo que, a su juicio, lleva a que no se puedan descartar tajantemente ánimos espurios en la denuncia.