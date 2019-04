Absuelto un menor de participar en una violación grupal en la noche de San Juan en Gran Canaria

En cuanto al juicio contra los adultos que también habrían participado en esta violación grupal, aún no se ha celebrado, según han informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La magistrada encargada de este proceso, Reyes del Carmen Martel, indica en la sentencia que "no existe suficiente" prueba de que el acusado impusiese a la denunciante la práctica de actos sexuales por la fuerza con utilización de violencia o intimidación, "debiendo ser aplicado en este caso el principio in dubio pro reo" (en caso de duda, a favor del acusado).